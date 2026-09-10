Çalışma Bakanlığı açıkladı: 25.099 hak sahibine toplam 217.218.950 TL ödeme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için hak iyileştirmeleri kapsamında 25 bin 99 kişiye toplam 217.218.950 TL fark ödemesi yapılacağını açıkladı.
Bakan Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa toplam 217 milyon 218 bin 950 lira fark ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler, 11 Eylül 2026'da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
BİRÇOK ALANDA HAKLAR İYİLEŞTİRİLDİ
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için birçok alanda iyileştirme yapıldığını belirtti. Işıkhan, "Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.
Düzenleme kapsamında şehit yakınlarının anne ve/veya babalarının aylıkları net asgari ücret seviyesine yükseltilirken, bakım ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıkları da artırıldı.
15 TEMMUZ GAZİLERİNE İLK KEZ AYLIK BAĞLANDI
Düzenlemeyle ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış yapıldı. Aylık almayan 15 Temmuz gazilerine ilk kez aylık bağlanırken, vazife malullerinin terfileri de 1 Eylül itibarıyla gerçekleştirildi.
Ödemelerin mevcut aylık hesaplarına, ilk kez aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemelerinin ise ek ödeme hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Işıkhan, paylaşımında, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.