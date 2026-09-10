Bakan Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa toplam 217 milyon 218 bin 950 lira fark ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler, 11 Eylül 2026'da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

BİRÇOK ALANDA HAKLAR İYİLEŞTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için birçok alanda iyileştirme yapıldığını belirtti. Işıkhan, "Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında şehit yakınlarının anne ve/veya babalarının aylıkları net asgari ücret seviyesine yükseltilirken, bakım ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıkları da artırıldı.