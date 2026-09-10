Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşehrilerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yaklaşan seçimlerin başarıyla tamamlanacağına olan inancını vurguladı. Vatandaşları selamlayan ve mevsim şartlarının olumlu seyretmesinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Erdoğan, çay üreticilerine de kolaylıklar diledi.

Başkan Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN"

Güneysu'da toplanan vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ"

Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE KOLAYLIK DİLEDİ

Sözlerinin devamında bölgedeki mevsim şartlarına ve tarımsal faaliyetlere değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valimden de öğrendiğim kadarıyla 'Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor' dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar, yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." şeklinde konuşmasını tamamladı.