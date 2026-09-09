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Üsküdar’da Cumhur İttifakı dönemi! Gültekin’den ilk mesaj: Belediyeyi sokaktan yöneteceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar’da Cumhur İttifakı dönemi! Gültekin’den ilk mesaj: Belediyeyi sokaktan yöneteceğiz

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş’ın yerine Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde başkan vekili seçilen Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, belediye binasına gelerek görevine başladı. Gültekin, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek "Biz belediyeyi buradan değil, sokaktan yöneteceğiz. Biz belediyeyi mahallelerimizden yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı.

BAŞKAN VEKİLİ GÜLTEKİN GÖREVİNE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin belirlenmesi için dün Üsküdar Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, bugün belediye binasına gelerek görevine başladı. Gültekin'i belediye binası önünde partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar karşıladı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin görevine başladı. (DHA)Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin görevine başladı. (DHA)

"ARTIK ÜSKÜDARLI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETME VAKTİ"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, "Bu süreçte nasıl bir ve beraber olunur, nasıl birlikten kuvvet doğar herkese gösterdik. O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar bizlerin arkasında kale gibi duran, başta meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın rüşvet ve irtikap suçundan görevden alınmasından itibaren Üsküdar, hatta İstanbul ve Türkiye gündemi tek bir noktaya kilitlendi. O da Üsküdar'daki seçimlerdi. Bu 1,5 aylık süreci büyük bir sükunetle götürerek, yapılan bütün tezahüratlara karşı susarak, cevap vermeyerek bir yol yürüdük. Bu gündemlerle beraber esas Üsküdar'ın konuları, Üsküdar'ın sorunları, problemleri maalesef gündemden uzaklaşmış oldu. Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle kol kola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti. Hep birlikte koşarak onlara hizmet edeceğiz" dedi.

"ÜSKÜDAR'IN SIKINTILARINI SON 2,5 SENEDİR ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

Gültekin, "7,5 senedir Üsküdar'da AK Parti'den meclis üyeliği görevi yaptım. Bunun uzun bir dönemini de grup başkan vekili olarak geçirdim. Üsküdar'ın sıkıntılarını son 2,5 senedir çok ciddi ve yüksek bir sesle mecliste veya bulunduğumuz ortamda vatandaşlarımıza, halkımıza anlatmaya çalıştık. Üsküdar'ın mevcut personel kalitesinin, liyakatinin ne kadar yüksek olduğunu, Üsküdar Belediyesi'nin kurumsal yapısının nasıl tıkır tıkır işleyen bir sistem olduğunu, dışarıdan buraya gelen memurların, belediye başkan yardımcılarının, bununla ilgili hatta bir söylemim var, o çok konuşulduğu için tekrar edeyim navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz dedik defalarca. Kendi çocuğunu Üsküdar'ın parkındaki salıncakta sallandırmayacak olanlar, kendi emekliliğinde bu ilçenin kıraathanelerinde çay içmeyecek olanlar bizim geleceğimizle ilgili planlar yaptılar. Bizim geleceğimizle ilgili kararlar verdiler. Buna hep karşı olduk. Her noktada Üsküdar'da personel arkadaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın liyakatinden bahsettik. Onların bu kurumsal yapıdaki oynadığı büyük rolden bahsettik" diye konuştu.

Dündar Ziya Gültekin, belediye binası önünde partililer, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. (DHA)Dündar Ziya Gültekin, belediye binası önünde partililer, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. (DHA)

"BELEDİYEYİ SOKAKTAN YÖNETECEĞİZ"

Gültekin, "İnşallah bu dönemden sonra da burada hem mesai arkadaşlarımız var hem teşkilatımız var hem de bulundukları mahallelerde birer kanaat önderi olan, çok ciddi emek vermiş, sokak sokak gezmiş, kapı kapı insanlardan oy istemiş meclis üyelerimiz var aramızda. Bu kadroyla Üsküdar'ın bütün problemlerini, bütün sıkıntılarını en hızlı şekilde çözmek için mücadelemiz şu an itibarıyla başlamıştır. Mesai arkadaşlarımız da şunu iyi bilsin; biz belediyeyi buradan değil, sokaktan yöneteceğiz. Biz belediyeyi mahallelerimizden yöneteceğiz. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu süreçte bizlerle birlikte en çok terleyecek olanlar da onlar. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzde 2,5 yıl gibi bir zaman var. 2,5 sene çok kısa bir zaman. Bu kısıtlı zamanda Üsküdar'ın çok ciddi problemleri, sorunları var. El ele verip üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

Gültekin, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek hizmet döneminin başladığını söyledi. (AA)Gültekin, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek hizmet döneminin başladığını söyledi. (AA)

GÜLTEKİN NASIL SEÇİLDİ?

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. tur oylamasında, 42 oydan 23'ünü alan AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi.

Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Gerçekleşen ilk üç turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle en çok oy alanın başkan vekili seçileceği dördüncü tur oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada, kullanılan 42 oydan 19'unu Çetinkaya, 23'ünü ise Gültekin aldı. CHP/Yeni Parti Grubu'nun 2 oya karşı yaptığı itiraz reddedildi.

Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilmiş oldu. Seçimin ardından CHP ve Yeni Parti'li meclis üyeleri, Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi.

Gültekin, Üsküdar'ın sorunlarını çözmek için belediye çalışanları ve meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti. (AA)Gültekin, Üsküdar'ın sorunlarını çözmek için belediye çalışanları ve meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti. (AA)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu tarihte, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.

Üsküdarda başkan vekilliği AK PartideÜsküdarda başkan vekilliği AK Partide ÜSKÜDAR'DA BAŞKAN VEKİLLİĞİ AK PARTİ'DE

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