Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin görevine başladı. (DHA)

"ARTIK ÜSKÜDARLI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETME VAKTİ"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, "Bu süreçte nasıl bir ve beraber olunur, nasıl birlikten kuvvet doğar herkese gösterdik. O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar bizlerin arkasında kale gibi duran, başta meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın rüşvet ve irtikap suçundan görevden alınmasından itibaren Üsküdar, hatta İstanbul ve Türkiye gündemi tek bir noktaya kilitlendi. O da Üsküdar'daki seçimlerdi. Bu 1,5 aylık süreci büyük bir sükunetle götürerek, yapılan bütün tezahüratlara karşı susarak, cevap vermeyerek bir yol yürüdük. Bu gündemlerle beraber esas Üsküdar'ın konuları, Üsküdar'ın sorunları, problemleri maalesef gündemden uzaklaşmış oldu. Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle kol kola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti. Hep birlikte koşarak onlara hizmet edeceğiz" dedi.