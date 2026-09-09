Karadeniz'de hareketli anlar! Gürcistan’dan havalanan küçük uçak denize acil iniş yaptı
Gürcistan’dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen bir uçak, Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki 2 kişiyi kurtardı. İçişleri Bakanlığı denize iniş yapan uçak ve 2 yolcu hakkında açıklama yaptı.
Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ KURTARILDI
Uçakta bulunan Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uçaktan alınarak sahile çıkarıldığı ve çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye derhal ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek, uçak içerisinde bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı." denildi.
RİZE VALİSİ BEYDAŞ'TAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Beydaş, "Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" dedi.