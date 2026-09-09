Karadeniz'de hareketli anlar! Gürcistan’dan havalanan küçük uçak denize acil iniş yaptı

Gürcistan’dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen bir uçak, Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki 2 kişiyi kurtardı. İçişleri Bakanlığı denize iniş yapan uçak ve 2 yolcu hakkında açıklama yaptı.