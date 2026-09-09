İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin, kaldıkları ceza infaz kurumlarında Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı yönündeki iddialara açıklama geldi. Söz konusu durumun belirli bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel bir uygulama olmadığı belirtilirken, yayınların izlenememesinin teknik ve mali nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

50 TV KANALI ÜCRETSİZ İZLENEBİLİYOR Yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarındaki televizyon yayınlarının merkezi yayın sistemi üzerinden oda ve koğuşlara verildiği belirtildi. İzlenecek kanalların ise güvenlik kriterleri dikkate alınarak hükümlü ve tutuklular arasında yapılan anketler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Ceza infaz kurumlarında halihazırda 50 televizyon kanalının oda ve koğuşlarda ücretsiz olarak izlenebildiği, ücretli televizyon kanallarına bireysel aboneliğin ise teknik altyapı nedeniyle mümkün olmadığı kaydedildi.

SÜPER LİG YAYINLARININ ÜCRETİ TEMETTÜ GELİRLERİNDEN KARŞILANIYORDU

Süper Lig karşılaşmalarının yayınlandığı ücretli kanallara abonelik bedelinin bugüne kadar hükümlü ve tutuklulara ait emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılandığı belirtildi.

Ancak beIN SPORTS tarafından ceza infaz kurumlarına yönelik abonelik statüsünün ticari aboneliğe dönüştürülmesi üzerine 2026-2027 sezonuna ilişkin abonelik ücretinin söz konusu temettü gelirlerinden karşılanmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

YENİ SEZON İÇİN ÜYELİK YENİLENEMEDİ Açıklamada ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğu tarafından idareye Süper Lig yayınlarının izlenmesine yönelik bir başvuruda bulunulmadığı, bu nedenle yeni sezon için üyelik yenileme işleminin gerçekleştirilemediği bildirildi.

"ÖZEL BİR UYGULAMA DEĞİL"

Söz konusu durumun herhangi bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel bir uygulamadan kaynaklanmadığının altı çizildi. Süper Lig maçlarının izlenememesinin kişilerin maç izleme hakkının kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtilerek, aboneliğin ticari statüye geçirilmesinden doğan ödeme usulüne ilişkin teknik ve mali sorunların yanı sıra hükümlü ve tutukluların çoğunluğunun bu yönde talepte bulunmamasından kaynaklandığı ifade edildi.