İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Spor Bakanı Bak bir üniversite ve yurtlarda yeni eğitim yılı öncesi güvenlik tedbirlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. (Foto: DHA)

YURTLARDAKİ GÜVENLİK DENETİMLERİ ELE ALINDI

Bakan Çiftçi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Gençlerimiz bize emanettir; onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte; valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve ilgili kurumlarımızla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdik." dedi.

Foto: DHA

"YURT ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK"

Bakan Mustafa Çiftçi açıklamalarının devamında yurt çevrelerinde güvenlik önlemlerinin sıklaştırılacağını ifade ederek, "Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerini yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.