Girne'deki faciaya ilişkin soruşturma sürüyor (AA)

NE OLMUŞTU?

Güneş'in görevine son verilmesi ile Filo Jet faciasının ardından bugüne kadar görevine son verilen kişi sayısı 7'ye yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkili ile limanda görev yapan 2 kamu çalışanının görevine son verilmişti.



Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturma ve kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.