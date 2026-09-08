CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor
CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve partisinden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketine ait lüks araç filosu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. Toplam değeri yaklaşık 42 milyon lirayı bulan 25 araç, ilk ihalede alıcı bulamadı. TMSF, araçların 10 Eylül'de yeniden ihaleye çıkarılacağını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında hakkında adli işlem başlatılan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
Olayın ardından partisinden ihraç edilen Yalım'ın, CHP'li belediyelerde işe aldırdığı yakınlarının "bankamatik memuru" olarak haksız kazanç sağladığı tespit edilmişti.
42 MİLYON LİRALIK FİLOYA ALICI ÇIKMADI
Soruşturma kapsamında kayyum atanan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ait araçlar satışa çıkarıldı.
TMSF'nin yayımladığı satış listesinde lüks ciplerden çekicilere, kamyonlardan motosikletlere kadar toplam 25 araç yer aldı. Şirket bünyesindeki filonun toplam muhammen bedelinin 41 milyon 944 bin 500 TL olduğu belirtilirken ilk ihalede araçlara hiçbir talip çıkmadı.
YENİ İHALE 10 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK
TMSF, ilk satışta alıcı bulamayan araç filosu için yeni ihale takvimini belirledi. Yapılan resmî duyuruya göre yeni satış ihalesi, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ve 13.30'da iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.