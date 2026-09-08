-°C
CANLI YAYIN

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve partisinden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketine ait lüks araç filosu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. Toplam değeri yaklaşık 42 milyon lirayı bulan 25 araç, ilk ihalede alıcı bulamadı. TMSF, araçların 10 Eylül'de yeniden ihaleye çıkarılacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında hakkında adli işlem başlatılan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 1

Olayın ardından partisinden ihraç edilen Yalım'ın, CHP'li belediyelerde işe aldırdığı yakınlarının "bankamatik memuru" olarak haksız kazanç sağladığı tespit edilmişti.

ÖZKAN YALIM'IN MAL VARLIKLARI SATIŞA ÇIKARILDI

42 MİLYON LİRALIK FİLOYA ALICI ÇIKMADI

Soruşturma kapsamında kayyum atanan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye ait araçlar satışa çıkarıldı.

TMSF'nin yayımladığı satış listesinde lüks ciplerden çekicilere, kamyonlardan motosikletlere kadar toplam 25 araç yer aldı. Şirket bünyesindeki filonun toplam muhammen bedelinin 41 milyon 944 bin 500 TL olduğu belirtilirken ilk ihalede araçlara hiçbir talip çıkmadı.

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 2

YENİ İHALE 10 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK

TMSF, ilk satışta alıcı bulamayan araç filosu için yeni ihale takvimini belirledi. Yapılan resmî duyuruya göre yeni satış ihalesi, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ve 13.30'da iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 3

ARAÇLAR MEVCUT DURUMUYLA SATILACAK

Yayımlanan ihale şartnamesinde yer alan bilgilere göre satış ilanındaki detayların taahhüt niteliği taşımadığı ve genel bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Ayrıca tüm araçların ekspertizleri yapılmaksızın "mevcut hâliyle" alıcıya teslim edileceği ifade edildi.

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 4

TEMİNAT MEKTUBU VE ÖDEME ŞARTLARI BELİRLENDİ

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, her bir araç için belirlenen teminat tutarlarını şirketin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesi nezdindeki "TR51 0001 2001 3710 0010 1022 48" IBAN numaralı hesabına yatırmaları ya da aynı bedelde 2 ay süreli geçici banka teminat mektubunu ilgili kuruma ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

Ayrıca ihale mahallinde kesinlikle nakit teminat tahsilatı yapılmayacağı vurgulandı.

ARAÇLARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

TMSF Özkan Yalım'a ait satışa çıkartılacak araçların değerlerini de açıkladı:

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 5

MİNİ - CLUBMAN COOPER- Değeri: 1.255.000

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 6

AUDI - A5 CABRİOLET- Değeri: 4.417.000

CHP'li eski başkan Özkan Yalım'ın 42 milyonluk lüks araç filosu elde kaldı: TMSF yeniden satışa çıkarıyor - 7

YAMAHA - MTN250-A- Değeri: 280.000

Önceki Haber
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde balon sistemi gündemde: Yaşam mahalli için teknik analiz bekleniyor
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde balon sistemi gündemde: Yaşam mahalli için teknik analiz bekleniyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: İzmir ilelebet Türk yurdu
Sonraki Haber
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: İzmir ilelebet Türk yurdu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın