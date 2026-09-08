Yayımlanan ihale şartnamesinde yer alan bilgilere göre satış ilanındaki detayların taahhüt niteliği taşımadığı ve genel bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Ayrıca tüm araçların ekspertizleri yapılmaksızın "mevcut hâliyle" alıcıya teslim edileceği ifade edildi.

TEMİNAT MEKTUBU VE ÖDEME ŞARTLARI BELİRLENDİ

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, her bir araç için belirlenen teminat tutarlarını şirketin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesi nezdindeki "TR51 0001 2001 3710 0010 1022 48" IBAN numaralı hesabına yatırmaları ya da aynı bedelde 2 ay süreli geçici banka teminat mektubunu ilgili kuruma ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

Ayrıca ihale mahallinde kesinlikle nakit teminat tahsilatı yapılmayacağı vurgulandı.

ARAÇLARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

TMSF Özkan Yalım'a ait satışa çıkartılacak araçların değerlerini de açıkladı: