Adalet Bakanı Akın Gürlek, Elazığ'ın Palu ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, Şindi'nin ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, polis memuru Mert Ozan Şindi'nin hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Şindi, Elazığ'ın Palu ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mert Ozan Şindi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gürlek mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Palu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Mert Ozan Şindi'nin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Mert Ozan Şindi'ye Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."