Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin ölümünde yeni gelişme! Ev hapsi verilen sürücü tutuklandı
Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetti. Kazanın ardından ev hapsi verilen sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, savcılık ve ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy bu kez tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazada yeni bir karar verildi. Hakkında ev hapsi uygulanan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, itirazın ardından tutuklandı.
Savcılık ve Avli ailesinin itirazı üzerine Bilgesoy hakkındaki konutu terk etmeme kararı kaldırıldı. Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAZA VİŞNELİK MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ
Kaza, 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Elif Mavi Avli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı ve Merve Avli'nin kazanın ardından feryat ettiği anlar yer aldı.
İLK KARAR EV HAPSİ OLDU
Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy hakkında "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.
SAVCILIK VE AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ
Savcılık ile Avli ailesi ev hapsi kararına itiraz etti. İtirazda kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği ifade edildi.
Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.
EV HAPSİ KALDIRILDI
Mahkemenin kararının ardından Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak yeniden ifadesi alınan Bilgesoy tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
ELİF'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER
Merve ve Fatih Avli çifti, kızları Elif Mavi'nin mezarını ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken çift, sadece adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.