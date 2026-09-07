Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Veyis Ateş tahliye edildi

9 aydır tutuklu bulunan eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddetti. Ateş, “İddia makamının üzerime yönelttiği hiçbir suçu işlemedim” dedi ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını ve hiçbir delili karartmadığını savundu. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan Ateş'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Tutuklu sanık Veyis Ateş, mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Ateş, "9 ayın sonunda heyetin önüne çıkarak kendimi savunacağım. İddia makamının üzerime yönelttiği hiçbir suçu işlemedim. Bu suçlamaları katiyen reddediyorum" dedi.

İlk ifadesinde savcının kendisine Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Gülen'i nereden tanıdığını sorduğunu anlatan Ateş, Ebru Gülen'i Mehmet Akif Ersoy'un kız arkadaşı olarak bildiğini söyledi.

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini belirten Ateş, uyuşturucu testinin negatif çıktığını ve serbest bırakıldığını ifade etti.

Yaklaşık 11 gün sonra evinden yeniden gözaltına alındığını anlatan Ateş, "Ben hiçbir yere kaçmadım, herhangi bir delili yok etmek için kimseyle görüşmedim. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren hiç kimseyi aramadım. Savcılık makamı bana aynı soruları yöneltti, ben de aynı cevapları verdim. Çünkü bildiklerim söylediklerimden ibaretti" diye konuştu.

Tutuklanmasına gerekçe olarak "uyuşturucu kullanımı için yer temin etme" suçlamasının gösterildiğini söyleyen Ateş, bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Bana Mehmet Akif'in evine gidip gitmediğim soruldu. Bahsi geçen ev bana ait değil. Bana ait olmayan bir evde yer temin etmem düşünülemez. Kullanmadığım bir maddeyi başkasına temin etmem düşünülemez. Hiç tanımadığım kişilere bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucu vermem düşünülemez."

Ateş, uyuşturucu kullanan kişilerin ölümlerine ilişkin yıllarca yayınlar yaptığını belirterek, "Böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.