Ahmet Davutoğlu adliyede! Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Davutoğlu’nun soruşturma kapsamında bugün ifade vermesi bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."
DAVUTOĞLU ADLİYEDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
Davutoğlu'nun soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
Soruşturmanın sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan söz konusu görüntüler ve bu görüntülerde yer alan ifadeler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Davutoğlu'nun bir köy kahvesinde yaptığı konuşmaya ait görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Söz konusu görüntülerde Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği değerlendiriliyor.