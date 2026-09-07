Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Karamanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan A.K. idaresindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 100 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen minibüsteki İsmail Korkmaz hayatını kaybetti, sürücü ile S.A., N.A. ve Ö.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımlarıyla minibüsten çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza yapan minibüs, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.