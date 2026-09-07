Başsavcılıktan yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.

"Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İFADE VERDİ

Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere avukatıyla Ankara Adliyesine geldi.

Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu savcılık ifadesinde, hakkında açılan soruşturmanın hukuki gerekçelerle değil, siyasi saiklerle başlatıldığını öne sürdü.

Davutoğlu, "Ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim." dedi.

Soruşturmaya konu edilen konuşmayı, 11 Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığını hatırlatan Davutoğlu, konuşmasının, bugün de her cümlesinin arkasında durduğu, siyasi bir konuşma olduğunu aktardı.

Davutoğlu, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre, siyasetçilere ve kamu gücü kullanan kişilere yönelik kabul edilebilir eleştirinin sınırlarının, sıradan bireylere göre çok daha geniş olduğunu savundu.

Ahmet Davutoğlu, hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçeler doğrultusunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.