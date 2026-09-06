İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ihale soruşturmasında aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon için düğmeye basılmıştı. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı yetkililer tarafından belirtilmişti. Operasyonun derinleştirilen idari ve mali incelemeler neticesinde yargıya taşındığı ifade edildi.

BAŞKANLIK KONUTU İHALESİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın detaylarında çok çarpıcı dosyaların yer aldığı ve İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bu kapsamda detaylıca incelendiği öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, teknik takip ve delillendirme çalışmalarının ardından 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında ihalelerin teknik şartnameleri ve mali akışları hakkında ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

ARALARINDA DAİRE BAŞKANI VE MÜDÜRLER DE VAR

Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimler arasında belediyenin kritik kadrolarında görev yapan bürokratlar yer alıyor. Operasyonda gözaltına alınan İBB teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satın Alma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, adliyeye gönderildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında;

• İBB Teknikeri Abdulkerim HAZIRBABA,

• İBB Mühendisi Mustafa DELİPOYRAZ,

• İBB Satınalma personeli Talha ÖZYURT,

• İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa SÖKMEN,

• Artaş Hırdavat Boya İnşaat Tekstil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Vedat TAŞDELEN,

• İBB Meclis Üyesi – Avukat Ekrem BAKİ ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı.

Hakimlik, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.