Bahçeler şenlenecek! "Maarifin Kalbinde Oyun" ile dijital dönüşüm
Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından uzaklaştırarak yeniden hareket ve akran iletişimiyle buluşturmak amacıyla kapsamlı bir adım atıyor. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla geleneksel çocuk oyunları okul bahçelerinin merkezine yerleşecek. Pedagogların görüşleriyle hazırlanan yeni modelde öğrenciler seksek, saklambaç ve mendil kapmacayla sosyalleşirken kendi oyunlarını da tasarlayacak.
14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılında çocukların ekranla ilişkisi de okulların önemli gündemlerinden biri olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir yandan dijital bağımlılığa yol açan etkenlere karşı rehberlik ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesini isterken diğer yandan çocukları hareket ettiren ve akranlarıyla yüz yüze buluşturan oyunu eğitim sürecinin daha güçlü bir parçası haline getiriyor.
Çocukları telefon, tablet ve bilgisayar ekranından uzaklaştıracak en eski yöntem olan oyun yeniden okulun merkezine geliyor. MEB, yeni eğitim öğretim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla çocukların yüz yüze iletişim kurduğu, hareket ettiği, arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunlara daha fazla alan açacak. Geleneksel çocuk oyunları yeniden okul bahçelerine taşınırken oyunlar yaş ve gelişim özelliklerine göre belirlenecek. Sabah'ın haberine göre oyun politikasının hazırlanması sürecinde pedagogların görüşlerinden de yararlanıldı.
YÜZ YÜZE İLETİŞİM
Uygulamanın dikkat çeken boyutlarından biri çocukları yeniden birbirleriyle yüz yüze etkileşime yöneltmesi olacak. Bakanlığın geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin çalışmalarında hareketli oyunların çocukların iletişim kurmalarına, kendilerini ifade etmelerine ve duygularını yansıtmalarına katkısı özellikle vurgulanıyor.