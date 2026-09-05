Çocuk tek başına ekran karşısında vakit geçirmek yerine oyunun içinde arkadaşını dinleyecek, sırasını bekleyecek, kurala uyacak, birlikte hareket edecek, kazanmayı ve kaybetmeyi deneyimleyecek. Böylece oyun yalnızca fiziksel hareketi artıran değil akran iletişimini ve sosyal gelişimi destekleyen bir araç olarak kullanılacak.

ÖĞRENCİLER DE ÜRETECEK

Çocuklar yalnızca hazır oyunları oynamakla da kalmayacak. Eğitim programlarında öğrencilerin kendi oyunlarını ve oyun kurallarını tasarlamalarına yönelik çalışmalar bulunuyor. Böylece çocuk, oyunu tüketen değil üreten taraf da olacak. Okullarda oyun günleri düzenlenmesi, öğrencilerin grup halinde oyunlar geliştirmesi ve bazı çalışmaların aile katılımıyla gerçekleştirilmesi de oyun kültürünü okulun dışına taşıyabilecek.

PEDAGOGLARIN GÖRÜŞÜ ALINDI

Yeni dönemde uygulanacak oyun yaklaşımının oluşturulması sürecinde pedagogların görüşlerine de başvuruldu. Hangi yaş grubunda hangi oyunların kullanılabileceği, oyunların çocukların gelişim süreçlerine katkısı ve okul ortamında nasıl uygulanabileceği üzerinde duruldu. Oyunlar bu nedenle rastgele seçilmeyecek. Çocuğun yaşı ve gelişim özelliklerinin yanı sıra güvenli ve kapsayıcı olması da temel kriterler arasında bulunacak.