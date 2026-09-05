Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı’na gönderdiği video mesajda, imam hatip mezunlarının başarı çıtasını yükselttiğini belirtti. Başkan Erdoğan, “Tüm bunlar, yasaklardan ve prangalardan kurtulan Türkiye’nin normalleştiğinin işaretidir.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 23'üncüsü Trabzon'da düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, ÖNDER'in yöneticilerini, programa katılan öğretmenleri, akademisyenleri ve gençleri selamladığı mesajında, "Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki imam hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Kurultaya davet edilmesi dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, kurultayın imam hatip camiası başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, gönüllü kuruluşlardan eğitim kurumlarına, akademisyenlerden öğrencilere, öğretmenlerden mezunlara, imam hatip davasına gönül verenleri Trabzon'da buluşturan ÖNDER'i tebrik ederken, "Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BU GENÇLİĞİN TÜRKİYE'NİN VE ÜMMETİN TEMİNATI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

İmam hatip okullarının başarılarına değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği imam hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayisinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde imam hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yükseköğretim kurumları sınavlarında okullarımız, aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum."

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un, "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inandığını belirten Erdoğan, "Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 86 milyon vatandaşıyla bir, beraber ve kardeş bir ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah bu topraklarda nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.