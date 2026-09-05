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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geniş çaplı operasyon: 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geniş çaplı operasyon: 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

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