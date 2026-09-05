SORUŞTURMANIN İLK DALGASI 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekânlara yönelik soruşturması, 7 Ağustos 2026'da 14 şüpheli hakkında başlatıldı.
İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturma yeni isimlere doğru genişletildi.
İlk dalgada Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı.
Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken Emre Fırat ile Boran Rahmi Yıldırım firari olarak aranmaya başlandı.
İLK DALGADA 8 ŞÜPHELİDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu tarafından iletilen raporlara göre ilk dalgada 8 şüphelinin biyolojik örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin bulundu.
Tufan Bağcı'nın idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; Burçin Baysal'ın idrar ve saçında ise kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.
Elifcan Uçak ile Atilla Yıldırım'ın saçlarında kokain, Deniz Karamercan'ın idrarında kokain, Nazlı Gür Demir'in saçında ise kokain ve metamfetamin bulundu.
Adli kontrol kararı verilen Halil İbrahim Yavuz'un kan ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.
İKİNCİ DALGADA MEKâNLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmanın 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ikinci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmecileri ve ilgilileri de soruşturmaya dâhil edildi.
İkinci dalgada Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci tutuklandı.
Soruşturmanın mekânlar ayağında Koray Alkan, Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak tutuklanırken Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci ve Öncü Şahin hakkında adli kontrol kararı verildi.
Murat Oral ve Yaşar Tizci firari olarak aranmaya başlanırken soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın da tutuklandı.
Volkan Tümer hakkında da adli kontrol kararı verildi. Böylece ikinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı.
İKİNCİ DALGADA 10 POZİTİF SONUÇ
İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesi sonucunda 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.
Boran Aydoğmuş ile Engin Çakan'ın idrarında kokain metabolitleri; Dilan Çakan, Eda Demirel, Fahrettin Aktaş ve Sinem Kıyamçiçek'in saçlarında kokain bulundu.
Erdi Limon, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneş'in kan ve idrarında kokain; Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrarında ise esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.
Adli kontrol kararı verilen Volkan Tümer'in kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı.
TOPLAM 64 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Üçüncü dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e yükseldi.
7 Ağustos'tan bu yana 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Üçüncü dalgada 15 şüpheli gözaltına alınırken toplam 10 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
KİŞİ, ÇEVRE VE MEKâN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın yalnızca uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilere yönelik olmadığı belirtildi.
Gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına özendirdiği ve bu ortamların oluşmasına imkân sağladığı değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
Soruşturmada elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.
UYUŞTURUCU-FUHUŞ OPERASYONLARI
|Dalga
|Tarih
|İsim
|Durum
|ATK / Mekân / Ek Bilgi
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Alper KOCATÜFEK
|Tutuklu
|Kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Elifcan UÇAK
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Atilla YILDIRIM
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Tufan BAĞCI
|Tutuklu
|İdrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Burçin BAYSAL
|Tutuklu
|İdrar ve saç örneklerinde kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Celal AKSOY
|Tutuklu
|—
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Halil İbrahim YAVUZ
|Adli kontrol
|Kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesi tespit edilmedi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|İsa HASTÜRK
|Tutuklu
|—
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Mustafa KARLIDAĞ
|Tutuklu
|Kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Deniz KARAMERCAN
|Tutuklu
|İdrar örneğinde kokain tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Nur KANDEMİR
|Tutuklu
|—
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Nazlı Gür DEMİR
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Emre FIRAT
|Firari
|—
|1. Dalga
|7 Ağustos 2026
|Boran Rahmi YILDIRIM
|Firari
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Abdulkadir ÖZCAN
|Tutuklu
|Kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Boran AYDOĞMUŞ
|Tutuklu
|İdrar örneğinde kokain metabolitleri metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Dilan ÇAKAN
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Eda DEMİREL
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Engin ÇAKAN
|Tutuklu
|İdrar örneğinde kokain metabolitleri metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Erdi LİMON
|Tutuklu
|Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Fahrettin AKTAŞ
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Fulya ÖNDER
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Mehmet Emin AKKUŞ
|Tutuklu
|Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Melis DALTABAN
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Özge ÜNAL
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Senem ÖZSÜER
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Serhat GÜNEŞ
|Tutuklu
|Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Sinem KIYAMÇİÇEK
|Tutuklu
|Saç örneğinde kokain tespit edildi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Tanju TİZCİ
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Volkan TÜMER
|Adli kontrol
|Kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi.
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Yaşar TİZCİ
|Firari
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Koray ALKAN
|Tutuklu
|Mekân: La Notte
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Muammer ALTAŞ
|Adli kontrol
|Mekân: Fado
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Hüseyin Berk EMHAN
|Tutuklu
|Mekân: İcaz
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Alp ATAK
|Tutuklu
|Mekân: İcaz
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Hakan EMHAN
|Adli kontrol
|Mekân: İcaz
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Kaan VAR
|Adli kontrol
|Mekân: Hausa Lunch
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Mehmet DEMİRCİ
|Adli kontrol
|Mekân: Hausa
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Murat ORAL
|Firari
|Mekân: Pearl Steakhouse
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Öncü ŞAHİN
|Adli kontrol
|Mekân: Pearl Steakhouse
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Cem TEKİNOĞLU
|Tutuklu
|—
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Cansın ÖZDEŞ
|Tutuklu
|Gözaltı tarihi: 17 Ağustos 2026
|2. Dalga
|16 Ağustos 2026
|Siyabend AYDIN
|Tutuklu
|Gözaltı tarihi: 18 Ağustos 2026
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Serhan KIZILMEŞE
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Uğur Hakan ALP
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Mine ALP
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Orbay Gökhan DEMİR
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Reyhan Çağla BAYKAM
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Baran YAZICI
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Berk DELİBAŞ
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Elif BEYHAN
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Emre EVREN
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Emre Anıl YILDIRIM
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Enes GÜLGÜL
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Mahir SATIŞ
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Elif YILDIRIM
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Elif Nur AKGÜL
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Kahraman ÇELİK
|Gözaltında
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Muharrem DİVLEK
|Firari
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Barış GÖKMEN
|Firari
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Sabri Berkan BAYKAM
|Firari
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Mehmet Ali KARDAM
|Firari
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Murat ÇINAR
|Firari
|—
|3. Dalga
|5 Eylül 2026
|Cansu SARI
|Firari
|—