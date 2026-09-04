Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilerek tutuklanan komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göktaş’ın YouTube üzerinden yayımlanan "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.
Göktaş'ın bu suçlardan toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.