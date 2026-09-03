Başkan Erdoğan'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1994'ten 2009'a kadar üç dönem boyunca Çekmeköy belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.