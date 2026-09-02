Girne'deki gemi faciası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Girne'deki gemi faciası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

ERHAN ARIKLI KİMDİR?

1962 yılında Kars-Ardahan'da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Birinci yüksek lisansını Ankara'da, ikinci yüksek lisansını Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi'nde, üçüncü yüksek lisansını ise Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nde yaptı.

1991 yılından itibaren KKTC'nin yurt dışında tanıtılması amacıyla çalışmalar yürüttü. Türk devlet ve topluluklarında konferanslar verdi. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Dudayev tarafından "Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edildi.

2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanı'nın özel temsilcisi sıfatıyla Azerbaycan'da görevlendirildi. Bu görev kapsamında KKTC'den Azerbaycan'a doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesini organize etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da temsilci olarak görevlendirildi. Buradaki görevi sırasında ilmi çalışmalarını da sürdürdü ve "Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri" ile "Türk Halkları Kültür Tarihi" isimli iki kitap daha yayımladı.

Kırgızistan'daki resmi görevinin sona ermesinin ardından akademisyen olarak Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Üniversitede Türkoloji Bölümü'nü kurdu. 1992 yılında Milliyetçi Düşünce Derneği, 1994 yılında ise Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olarak 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri'nde Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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