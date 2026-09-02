Faciadan önceki son anları ortaya çıktı! Nihat Pancar’ın görüntüler kameraya yansıdı

KKTC açıklarında alabora olan gemide kaybolan 51 yaşındaki Hataylı Nihat Pancar’ın kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda cep telefonu kamerasına yansıyan Pancar’ın koltuğunda sakin şekilde oturduğu görülürken, ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Nihat Pancar'ın kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin faciasında 9 kişi hayatını kaybetti, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp 19 kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

GEMİ SU ALIYORDU, NİHAT PANCAR KOLTUĞUNDA OTURUYORDU

Facianın hemen öncesine ait görüntülerde, geminin su aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü kaydeden kişinin, geminin su aldığını belirterek yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini söylediği duyulurken, Nihat Pancar'ın ise koltuğunda sakin şekilde oturduğu görülüyor.

Görüntüyü kaydeden kişinin de facianın ardından kurtarılan yolcular arasında olduğu öğrenildi. Bu görüntüler, Pancar'dan geriye kalan son iz olarak kayıtlara geçti.

AİLESİNİN UMUDU TÜKENMEDİ

Nihat Pancar'ın eşi Özlem Pancar ise gelecek iyi haberi bekliyor. Pancar, eşinin hayatta olduğuna dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Ekiplerin deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürdüğü arama çalışmalarında, kayıp 19 yolcunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.