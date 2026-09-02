Aranan 22 suçlu Gürcistan'da yakalandı: 11'i Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla gerçekleştirilen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan makamlarıyla polis teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11'i ülkemize iade edildi. Gürcistan'da işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan diğer 11 şahsın da cezalarını tamamlamalarının ardından ülkemize iadeleri sağlanacak. Bizim anlayışımız nettir; hiçbir ülke, başka bir ülkenin güvenliğini tehdit eden suçlular için güvenli bir bahçe olmamalıdır. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini sanmasınlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; takip edeceğiz, yakalayacağız ve Türk adaletine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.