Türk havacılığında tarihi gün! GÖKBEY emniyetin envanterine girdi
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T625 GÖKBEY helikopteri, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çekerek, “Artık gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz” dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T625 GÖKBEY helikopteri, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY'in teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin havacılık serüvenindeki önemli dönüm noktalarına ve milli teknoloji hamlesinin önemine değindi.
NURİ DEMİRAĞ'IN HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR
Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Nuri Demirağ'ı anan Bakan Çiftçi, Demirağ'ın Türkiye'nin gökyüzüne uzanan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uçak fabrikası kurduğunu ve havacılık eğitiminin gelişmesine öncülük ettiğini söyledi.
Çiftçi, "Nuri Demirağ milletimizin gökyüzüne uzanan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uçak fabrikası kurmuş, uçak üretmiş, havacılık eğitiminin gelişmesine öncülük etmiştir" ifadelerini kullandı.
Geçmişte yerli üretimin önünde çeşitli engeller oluşturulduğunu belirten Çiftçi, "Binbir emekle açtıkları fabrikalar kapatılmış, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü inşa edecek nice projeler yarım kalmıştır. Ancak Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme iradesi hiçbir zaman son bulmamıştır" dedi.
MİLLİ TEKNOLOJİ İRADESİ HİÇBİR ZAMAN SON BULMADI
Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, bu vizyonun sonraki nesillere aktarıldığını belirtti.
Çiftçi, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ağır sanayi hamlesine ve milli üretim anlayışına dikkat çekerek bu çizginin bugün milli teknoloji hamlesiyle sürdüğünü dile getirdi.
"BU İRADENİN ADI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Savunma sanayiindeki gelişmelerin güçlü bir iradenin sonucu olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Eğer bugün savunma sanayisinde bir şahlanış görüyorsak, bunun arkasında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.
Türkiye'nin savunma sanayisini stratejik bir devlet politikası haline getirdiğini belirten Çiftçi, "Devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Artık gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz" ifadelerini kullandı.
EMNİYET'İN HAVA FİLOSUNA 18 ADET GÖKBEY
GÖKBEY helikopterinin Emniyet teşkilatına katacağı güce değinen Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının mevcut filosu hakkında bilgi verdi.
Çiftçi, "Envanterimizde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunuyor. Toplam 18 adet Gökbey helikopterinin teslimat süreci bugün itibarıyla başlıyor" dedi.
GÖKBEY'in sadece teknoloji açısından değil, insan kaynağı bakımından da önemli bir kazanım olduğunu belirten Çiftçi, "6 pilotumuz ve 4 teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürüyor" şeklinde konuştu.
TERÖRLE MÜCADELE VE AFETLERDE ETKİN ROL
GÖKBEY'in güvenlik ve kamu hizmetlerinde önemli görevler üstleneceğini belirten Bakan Çiftçi, yerli teknolojinin vatandaşın huzuru için kullanılacağını söyledi.
Çiftçi, "Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak bu teknolojinin sahadaki karşılığıdır. Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır" dedi.
Konuşmasının sonunda TUSAŞ şehitlerini rahmetle anan Çiftçi, Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
GÖKBEY FARKLI GÖREVLERDE KULLANILACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren GÖKBEY helikopterlerinin personel taşıma, arama-kurtarma, genel emniyet ve lojistik destek görevlerinde kullanılması bekleniyor.
Platformun mevcut yabancı menşeli helikopterlerin yerini kademeli olarak alması hedefleniyor.
İlk teslimatı Ekim 2024'te Jandarma Havacılığa yapılan GÖKBEY'in kullanıcıları arasına 30 Nisan 2026'da gerçekleştirilen teslimatla Kara Kuvvetleri Komutanlığı da katılmıştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot ve teknisyenlerinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yıl sonunda ambulans görevlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına da GÖKBEY teslimatlarının yapılması planlanıyor.