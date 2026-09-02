Türk havacılığında tarihi gün! GÖKBEY emniyetin envanterine girdi

Çiftçi, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ağır sanayi hamlesine ve milli üretim anlayışına dikkat çekerek bu çizginin bugün milli teknoloji hamlesiyle sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, bu vizyonun sonraki nesillere aktarıldığını belirtti.

Geçmişte yerli üretimin önünde çeşitli engeller oluşturulduğunu belirten Çiftçi, "Binbir emekle açtıkları fabrikalar kapatılmış, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü inşa edecek nice projeler yarım kalmıştır. Ancak Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme iradesi hiçbir zaman son bulmamıştır" dedi.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Nuri Demirağ'ı anan Bakan Çiftçi, Demirağ'ın Türkiye'nin gökyüzüne uzanan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uçak fabrikası kurduğunu ve havacılık eğitiminin gelişmesine öncülük ettiğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY'in teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin havacılık serüvenindeki önemli dönüm noktalarına ve milli teknoloji hamlesinin önemine değindi.

"BU İRADENİN ADI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Savunma sanayiindeki gelişmelerin güçlü bir iradenin sonucu olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Eğer bugün savunma sanayisinde bir şahlanış görüyorsak, bunun arkasında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisini stratejik bir devlet politikası haline getirdiğini belirten Çiftçi, "Devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Artık gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz" ifadelerini kullandı.

EMNİYET'İN HAVA FİLOSUNA 18 ADET GÖKBEY

GÖKBEY helikopterinin Emniyet teşkilatına katacağı güce değinen Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının mevcut filosu hakkında bilgi verdi.

Çiftçi, "Envanterimizde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunuyor. Toplam 18 adet Gökbey helikopterinin teslimat süreci bugün itibarıyla başlıyor" dedi.

GÖKBEY'in sadece teknoloji açısından değil, insan kaynağı bakımından da önemli bir kazanım olduğunu belirten Çiftçi, "6 pilotumuz ve 4 teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürüyor" şeklinde konuştu.