HÜRJET için geri sayım! İşte teslimat ve ihracat takvimi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından millî imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde motor çalıştırarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 18 dakika süren test uçuşunu güvenli şekilde tamamlayan HÜRJET, program kapsamında kritik bir eşiği daha başarıyla aştı.

500'ÜN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ: TOPLAM 16 UÇAK TESLİM EDİLECEK

Projedeki teknik aşamaları ve üretim sürecini değerlendiren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "Bu uçak 3. prototip. Daha evvel iki prototip uçmuştu ve bu iki prototip aşağı yukarı 500'ün üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetlerine TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane HÜRJET teslim edilecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden, artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak, HÜRJET teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.