HÜRJET için geri sayım! İşte teslimat ve ihracat takvimi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 18 dakika havada kalan HÜRJET, program kapsamında kritik bir aşamayı daha başarıyla geride bıraktı. Türkiye’nin savunma sanayiindeki gurur projelerinden HÜRJET, gökyüzündeki yolculuğunu sürdürüyor. Peki HÜRJET programında son durum ne? Detaylar haberimizde…
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından millî imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde motor çalıştırarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 18 dakika süren test uçuşunu güvenli şekilde tamamlayan HÜRJET, program kapsamında kritik bir eşiği daha başarıyla aştı.
500'ÜN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ: TOPLAM 16 UÇAK TESLİM EDİLECEK
Projedeki teknik aşamaları ve üretim sürecini değerlendiren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "Bu uçak 3. prototip. Daha evvel iki prototip uçmuştu ve bu iki prototip aşağı yukarı 500'ün üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetlerine TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane HÜRJET teslim edilecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden, artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak, HÜRJET teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
TÜRK HAVA KUVVETLERİNE TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLIYOR
İlk aşamada 6 adet HÜRJET'in üretilmesi hedeflenirken mevcut prototiplerle test ve doğrulama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yerli ve millî jet eğitim uçağının Türk semalarındaki daimi görevine başlayacağı tarihe ilişkin bilgi veren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "2027 yılı içerisinde HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız." sözleriyle takvimi duyurdu.
DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA: İSPANYA'YA 2028'DE İHRAÇ EDİLECEK
Türkiye'nin gurur projelerinden HÜRJET, üstün özellikleriyle uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapılan dev ihracat anlaşmasıyla İspanya'nın da jet eğitim uçağı tercihi olan HÜRJET, tüm Avrupa ülkelerinin yakın takibine girdi.
İhracat sürecine ilişkin detayları paylaşan Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "İspanya'ya teslim edilecek HÜRJET'lerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarına başlanması öngörüyoruz." şeklinde konuştu.