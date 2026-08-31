Atama kararları Resmi Gazete'de! Bazı bakanlık ve kurumlarda görev değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan 31 Ağustos 2026 tarihli karara göre bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atamalar gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit getirildi.

Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı, DHMİ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi bazı kurumların yönetim kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Kararla ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Coşkun Yılmaz atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI COŞKUN YILMAZ KİMDİR?

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Coşkun Yılmaz, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. 1990 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında görev yapan Yılmaz, kariyeri boyunca eğitim, kültür, yayıncılık ve iletişim alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliğine başlayan Yılmaz, 2017 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirildi. Ağustos 2024'te ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına atandı.

Tarih, kültür ve Osmanlı araştırmaları alanında çok sayıda çalışmaya imza atan Coşkun Yılmaz; İstanbul Kadı Sicilleri, Antikçağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi ve Osmanlılarda Sağlık gibi önemli projelerde yazar, editör ve proje yöneticisi olarak görev aldı.

31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU BAŞKANI MEHMET KOÇYİĞİT KİMDİR?



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Mehmet Koçyiğit atandı. Kamu yönetimi, ulaştırma ve iletişim alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Koçyiğit, kariyeri boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT bünyesinde önemli görevler üstlendi.

Sivas doğumlu olan Mehmet Koçyiğit, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Koçyiğit, yüksek lisans eğitimini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde tamamladı.

2016-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Koçyiğit, 2018-2019 yıllarında PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Koçyiğit, 2019-2022 yılları arasında PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2020-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Mehmet Koçyiğit, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.