Kaymakamlık önündeki tartışma sonrası soruşturma

Sinop'un Erfelek ilçesinde kaymakam ile koruma görevlisi arasında hükümet konağı önünde yaşanan gerginlik kamuoyuna yansırken, adli makamlar harekete geçti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldığını, karşılıklı suçlamaların titizlikle incelendiğini ve şu aşamada herhangi bir gözaltı tedbirinin uygulanmadığını duyurdu.