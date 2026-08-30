Kaymakamlık önündeki tartışma sonrası soruşturma
Sinop'un Erfelek ilçesinde kaymakam ile koruma görevlisi arasında hükümet konağı önünde yaşanan gerginlik kamuoyuna yansırken, adli makamlar harekete geçti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldığını, karşılıklı suçlamaların titizlikle incelendiğini ve şu aşamada herhangi bir gözaltı tedbirinin uygulanmadığını duyurdu.
Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından kamuoyunun aydınlatılması amacıyla resmi bir duyuru yapan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek İlçe Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerini kullandı.
KAYMAKAMLIK BİNASI ÖNÜNDE GERGİN ANLAR
Olayın meydana geldiği saat ve taraflara ilişkin net bilgileri paylaşan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, "Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
KARŞILIKLI SUÇLAMALAR: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Adli sürecin çok yönlü şekilde yürütüldüğünü belirten Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.