Van-Tahran hattında tarihi adım! İlk uçak indi, İranlı turistler çiçeklerle karşılandı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Tahran-Van direkt uçuşlarının başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Van'ın yakın pazarlardaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Takva, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konunun, bugün Tahran'dan Van'a ilk uçak seferinin gerçekleşmesiyle neticelenmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle yakın pazarda bulunan ülkelerle ilişkilerimizi iyi bir düzeye taşıma konusunda çok ciddi bir emek ve çaba harcıyoruz. Geldiğimiz noktada, uzun yıllardır Tahran'da faaliyet gösteren Van merkezli firmanın orada gerçekleştirdiği sözleşmeler ve özel hava yolu şirketiyle vardıkları mutabakat çerçevesinde ilk uçak bugün havalimanımıza indi. Dolayısıyla Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi de aşmış oldu. Bugün, yurt dışı altyapısını oluşturacak organizasyonlar da gerçekleşti. Ben gerçekten heyecanlı ve mutluyum" dedi.

(Fotoğraf: DHA)

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST"

Bu uçuşların Van turizmine önemli katkı sunacağını belirten Takva, 2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van'a giriş yaptığını söyledi. Takva, "Savaşın olmaması durumunda bizim bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Ancak bölgesel uçuşlarla beraber, inşallah yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, yeni birtakım ambargo engellemeleri ya da teknik birtakım sorunlar yaşanmazsa, Erkan Bey'le ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle inşallah bu rakamlara ulaşmayı, hatta bu rakamların ötesinde bir turizm hareketliliğini şehrimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

(Fotoğraf: DHA)

İlk uçuşla Van'a gelen yolcular arasında kentin turizm potansiyelini araştırmak ve tanımak amacıyla davet edilen yaklaşık 20 kişilik özel bir grubun da bulunduğunu anlatan Takva, "Bu uçakta 80 kişilik bir yolcu grubu var. Bunların 20'ye yakını, araştırma yapmak ve buradaki Van'ın potansiyelini öğrenmek için Erkan Bey'in özel misafirleri. Onların da burada hem konaklama hem de lojistik ihtiyaçlarını destekleyeceğiz. Aynı zamanda onlar da bizim bir nevi İran'daki yeni yüzümüz olmak üzere şehrimizi keşfetmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

İlk seferle Tahran'dan Van'a gelen İranlı turistlerden Semira Taheri ise Van'ı çok beğendiğini belirterek, "Van çok güzel. Türkiye çok güzel. Çok rahat oldu. Bir saatte geldik. Araba ve otobüsle geliyorduk Türkiye'ye ama bu defa çok güzelmiş. Rahat oldu" diye konuştu. İranlı acente temsilcisi Abdolreza Shakouri de Van'a ilk kez geldiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldim ama Van şehrine ilk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım" dedi.