Beyinleri hedef alan algoritmalara darbe! Türkiye neyi bekliyor?

ABD'de Meta şirketine çocukların beyin gelişimini hedef alan algoritmaları yüzünden açılan dava ve kabul edilen tarihi değişiklikler, tüm dünyada bir domino etkisi yarattı. Avrupa Birliği, çocukları korumayan platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varan (12 milyar dolar) ceza kesmeye hazırlanırken, Türkiye'de de milyonlarca anne baba benzer düzenlemeler istiyor.

ABD'de hafta içerisinde çıkan bir karar, sosyal medya siteleri için yeni dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta şirketi, eyaletlerin açtığı davada 17 milyar dolarlık maddi anlaşmaya vardı. Ayrıca şirket, anlaşma kapsamında çocuklara zarar veren tasarım nedeniyle değişiklik yapmayı taahhüt etti.





Söz konusu değişiklikler şimdilik sadece ABD'yi ile Meta şirketini kapsıyor. Ancak diğer ülkeler "Bizim çocuklarımız da kıymetli" diyerek benzer değişiklikleri talep etmeye başladı. Buna ek olarak Meta'nın yanı sıra YouTube, TikTok, Snapchat ve X gibi firmalar için de aynı yeniliklerin getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.