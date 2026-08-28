Narin Güran davasında dezenformasyon kıskacı! 31 kişinin hesapları MASAK merceğinde
Giriş Tarihi:
Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama süreci hakkında yürütülen algı operasyonları ve kara propaganda faaliyetlerine karşı adli makamlar harekete geçti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın "Şeytantepe Belgeseli"ne yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyonun finansal ayağını ortaya çıkarmak amacıyla MASAK'a resmi yazı gönderdi. Başsavcılık, 31 kişinin tüm hesap ve para hareketlerinin bildirilmesini talep etti.
Narin Güran'ın yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında sürdürülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü öğrenildi. Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği bildirildi.