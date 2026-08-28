Narin Güran davasında dezenformasyon kıskacı! 31 kişinin hesapları MASAK merceğinde

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama süreci hakkında yürütülen algı operasyonları ve kara propaganda faaliyetlerine karşı adli makamlar harekete geçti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın "Şeytantepe Belgeseli"ne yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyonun finansal ayağını ortaya çıkarmak amacıyla MASAK'a resmi yazı gönderdi. Başsavcılık, 31 kişinin tüm hesap ve para hareketlerinin bildirilmesini talep etti.