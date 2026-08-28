Kastamonu açıklarında gemi su aldı: 13 mürettebat kurtarıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemideki 13 mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden mürettebat, İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su aldığı tespit edilen ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi.

Karadeniz'in 26 mil açıklarında Palau bayraklı "SVETOSLAVA" isimli ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. TCSG-96 ve KB-40 botuyla gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi.

13 MÜRETTEBAT KURTARILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden 13 mürettebat da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.