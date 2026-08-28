Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak teslim oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Çanak’ın, “Bildiklerimi anlatacağım.” dediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak teslim oldu.
JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Teslim olmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan İsmail Çanak'ın işlemlerine başlandı.
ÜÇ KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Firari şüpheli olarak aranan İsmail Çanak'ın teslim olduğu bildirildi.
"BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"
İsmail Çanak'ın dosya kapsamında savcılığa, "Bildiklerimi anlatacağım." dediği öğrenildi.