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YGP/SDG'nin fesih açıklaması sonrası Başkan Erdoğan'ın 2015'teki sözleri yeniden gündemde: Asla müsaade etmeyeceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YGP/SDG'nin fesih açıklaması sonrası Başkan Erdoğan'ın 2015'teki sözleri yeniden gündemde: Asla müsaade etmeyeceğiz

Terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında PKK ve uzantılarına yönelik yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına dayalı bir devlet kurulmasına Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirterek, "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.

SDG/YPG elebaşısı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini açıkladı. (Foto: İHA) SDG/YPG elebaşısı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini açıkladı. (Foto: İHA)

Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından örgüt üyelerinin ordu ile entegrasyonunun tamamlanmasının ardından kararın alındığını belirtti.

NE SÖYLEDİYSE BİR BİR YAPTI...

Suriye'de terörsüz bir dönemin sayfaları açılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde yaptığı konuşma (Foto: DHA) Başkan Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde yaptığı konuşma (Foto: DHA)

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin tutumunu açık şekilde ortaya koymuştu.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir devlet yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini vurgularken, o dönem yaptığı açıklamada mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan 2015 yılındaki paylaşımında Türkiye ve Suriye'yi bölmeye çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. (Foto: X - Ekran Görüntüsü) Başkan Erdoğan 2015 yılındaki paylaşımında Türkiye ve Suriye'yi bölmeye çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. (Foto: X - Ekran Görüntüsü)


BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2015'TEKİ MESAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında terör örgütü PKK ve uzantılarının Türkiye ve Suriye'yi bölmeye yönelik hain emellerine izin verilmeyeceğinin altını çizerken " Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce verdiği mesaj, Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefindeki kararlı duruşunun yıllar öncesinden ortaya konulduğunu bir kez daha gösterdi.

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