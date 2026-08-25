MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz A Haber'de! İBB yönetimine sert eleştiri: "İstanbul birilerinin kariyer basamağı değil"

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, A Haber canlı yayınında İstanbul'un öncelikli sorunlarından "Terörsüz Türkiye" hedefine, teşkilat çalışmalarından 29 Ağustos'taki tarihi İl Kongresine kadar gündeme dair kritik başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un mevcut yönetim altındaki borç sarmalına ve belediyecilik anlayışına sert eleştiriler getiren Yılmaz, Lider Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği "İç Cephe" vurgusunun önemine dikkat çekerek, "İstanbul birilerinin kariyer basamağı değil, fethin bize mukaddes bir emanetidir" mesajını verdi.

"GECE UYUMADAN GÜNDÜZ YORULMADAN SAHADAYIZ"

6 Nisan 2026 tarihinde görevi devraldıktan sonra başlayan yoğun teşkilatlanma sürecine değinen Volkan Yılmaz, "Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. 39 ilçemizin hepsinin yeniden teşekkülü ve il yönetimimizin oluşumuyla zorlu ama coşkulu bir maratonu tamamladık. Siyasetçi sahadan elini ayağını çektiği zaman işinin bittiği gündür. Biz çarıkları ayağımıza giydik; gece uyumadan, gündüz yorulmadan İstanbul'un problemleri için, hemşehrilerimizin dertleri ve kederleri için ter dökmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA VATANDAŞLA İÇ İÇE

Saha programlarının detaylarını paylaşan Yılmaz, "İstanbul Aklımızda Söz Muhtarlarımızda diyerek başladık. Her ilçeye bizzat giderek muhtarlarımızı dinliyoruz. Ayrıca 'Söz Kadınlarımızda' ve 'Simitler Bizden Çaylar Taksici Esnafından' programlarıyla toplumun her kesimiyle kucaklaşıyoruz. Kiminle dertleşirseniz dertleşin, İstanbul'daki en büyük dert İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basiretsiz, liyakatsiz ve kifayetsiz yönetimi oluyor. İstanbul kaderine terk edilmemeli, İstanbul sahipsiz bırakılmamalıdır" sözleriyle sahadaki gözlemlerini aktardı.