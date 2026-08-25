MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz A Haber'de! İBB yönetimine sert eleştiri: "İstanbul birilerinin kariyer basamağı değil"
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, A Haber canlı yayınında İstanbul'un sorunlarından Terörsüz Türkiye hedefine, teşkilat çalışmalarından 29 Ağustos'taki il kongresine kadar gündemi değerlendirdi. İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, "İstanbul nimet değil, bize kutlu ceddimizden emanettir." dedi.
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, A Haber canlı yayınında İstanbul'un öncelikli sorunlarından "Terörsüz Türkiye" hedefine, teşkilat çalışmalarından 29 Ağustos'taki tarihi İl Kongresine kadar gündeme dair kritik başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un mevcut yönetim altındaki borç sarmalına ve belediyecilik anlayışına sert eleştiriler getiren Yılmaz, Lider Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği "İç Cephe" vurgusunun önemine dikkat çekerek, "İstanbul birilerinin kariyer basamağı değil, fethin bize mukaddes bir emanetidir" mesajını verdi.
"GECE UYUMADAN GÜNDÜZ YORULMADAN SAHADAYIZ"
6 Nisan 2026 tarihinde görevi devraldıktan sonra başlayan yoğun teşkilatlanma sürecine değinen Volkan Yılmaz, "Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. 39 ilçemizin hepsinin yeniden teşekkülü ve il yönetimimizin oluşumuyla zorlu ama coşkulu bir maratonu tamamladık. Siyasetçi sahadan elini ayağını çektiği zaman işinin bittiği gündür. Biz çarıkları ayağımıza giydik; gece uyumadan, gündüz yorulmadan İstanbul'un problemleri için, hemşehrilerimizin dertleri ve kederleri için ter dökmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA VATANDAŞLA İÇ İÇE
Saha programlarının detaylarını paylaşan Yılmaz, "İstanbul Aklımızda Söz Muhtarlarımızda diyerek başladık. Her ilçeye bizzat giderek muhtarlarımızı dinliyoruz. Ayrıca 'Söz Kadınlarımızda' ve 'Simitler Bizden Çaylar Taksici Esnafından' programlarıyla toplumun her kesimiyle kucaklaşıyoruz. Kiminle dertleşirseniz dertleşin, İstanbul'daki en büyük dert İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basiretsiz, liyakatsiz ve kifayetsiz yönetimi oluyor. İstanbul kaderine terk edilmemeli, İstanbul sahipsiz bırakılmamalıdır" sözleriyle sahadaki gözlemlerini aktardı.
"İSTANBUL NİMET DEĞİL, EMANETTİR"
Mevcut İBB yönetiminin belediyecilik anlayışını eleştiren Yılmaz, "Benim oturduğum koltuk bedeli kanla ödenmiş bir şehidimizin, Recep Haşatlı'nın makamıdır. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bir arkadaş vardı hatırlayın, ellerini açıp 'İstanbul nimet, nimet' diyordu. Ben de diyorum ki; İstanbul nimet değil, bize kutlu ceddimizden emanettir. İstanbul ne birilerinin yağmalayacağı bir ganimet ne de bir nimettir. 2019 yılında 26 milyar TL olan borçluluk oranı, bugün 261 milyar TL'ye, yani on katına çıkmış durumda. İETT ve İSKİ'nin borçları yönetilemez hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.
YOLSUZLUK İDDİALARI VE "ATATÜRK MASKESİ" ELEŞTİRİSİ
Belediye bütçesinin kullanımına dair çarpıcı bir örnek veren Volkan Yılmaz, "2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yapılan bir işin mahkeme kayıtlarına yansıyan belgeleri var. Ses emekçilerinin 20 milyon TL'ye yaptığı işi, ihaleyi alan firma Büyükşehir'e 570 milyon TL'ye fatura etmiş. Aradaki 550 milyon TL'lik farkın hesabını kim verecek? Uğur Mumcu'nun dediği gibi; bu ülkede banka soyarken kar maskesi, memleketi soyarken Atatürk maskesi takıyorlar. Bu arkadaşlar Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün arkasına sığınarak yolsuzluk yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE İÇ CEPHENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Lider Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna tam destek verdiklerini belirten Yılmaz, "Genel Başkanımızın bu hamlesi siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. İç cepheniz güçlü olmazsa, dışarıdan gelen etkiler sizi bozabilir. Kimse kavga, dövüş istemiyor; herkes huzur, barış ve refah istiyor. Biz fakat, ama, lakin demeden Terörsüz Türkiye için, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için üzerimize düşen vazifeyi fazlasıyla yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
29 AĞUSTOS'TA BÜYÜK İSTANBUL BULUŞMASI
Yaklaşan il kongresine dair davette bulunan Yılmaz, "29 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş Akatlar Arena'da İl Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' sloganıyla yola çıktık. Kongremizi Türk milliyetçiliğinin güçlü sesi Mustafa Yıldızdoğan'ın zafer konseriyle taçlandıracağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi bu büyük kucaklaşmaya bekliyoruz. Biz İstanbul'un umudu olduğumuzun bilinciyle sahadayız" sözleriyle hedeflerini paylaştı.
MALAZGİRT RUHUYLA BİRLİK MESAJI
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle birlik beraberlik mesajı veren Volkan Yılmaz, "Malazgirt ruhu demek kardeşlik demektir. Sultan Alparslan'ın o günkü imanı ve azmi, bugün bizim iç cephemizi tahkim ederken en büyük ilham kaynağımızdır. Anadolu'yu Türk yurdu yapan o ruh, bugün de her türlü kirli plana karşı en büyük kalkanımızdır" diyerek konuşmasını tamamladı.