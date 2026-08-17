Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü! Deprem şehitleri dualarla yad edildi
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü gibi taze... 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, felaketin sene-i devriyesinde saatler 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri dualarla yad edildi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, felaketin merkezüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninden son durumu aktardı.
17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçti. Depremin merkezüssü Gölcük'te hayatını kaybeden binlerce vatandaş için saat 03.02'de anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bölgedeki son durumu aktardı.
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