Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş, yaklaşık 6 yıl süren iade sürecinin ardından Arjantin’den Türkiye’ye getirildi. Kurtuluş tutuklanarak, Metris 1 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Birçok ağır suçtan aranan örgüt liderinin iade süreci; İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortak koordinasyonuyla tamamlandı.

"DEVLETİMİZDEN KAÇAMIYORLAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Nereye saklanırsa saklansınlar, organize suç örgütleri devletimizden kaçamıyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır."

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Getirilen suç örgütü elebaşının işlediği suçlar ve yürütülen adli süreçler de paylaşıldı. Serkan Kurtuluş'un uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı suçlar şunlar:

Tasarlayarak Öldürme

Kasten Öldürme

Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma

Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma

Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit

Söz konusu operasyon ve iade süreci; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın eş güdümlü çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonda emeği geçen kahraman polisleri, ilgili başkanlıkları, Daire Başkanlığını tebrik ederken, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkürlerini iletti.

İŞTE BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI:



"Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Ülkemize Getiriliyor"



Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;



"Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan SERKAN KURTULUŞ organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor.



Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.



Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

KAÇIŞIN SONU TÜRKİYE OLDU

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un İstanbul Havalimanı'na getirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Kurtulmuş'un fotoğraflarına da yer verilen açıklamada, "Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak. Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren kahraman polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz" denildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

SEGBİS Sorgusu Sonrası Metris Cezaevi'ne Gönderildi İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/490 Esas numaralı dosyası kapsamında yargılanan Serkan Kurtuluş; "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından hakim karşısına çıkarıldı.

SEGBİS vasıtasıyla gerçekleştirilen sorgu işleminin ardından 15.08.2026 tarihinde tutuklanmasına karar verilen sanık, atılı suçlar arasında "kasten öldürme" fiilinin de yer alması sebebiyle kolluk ekipleri eşliğinde Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.