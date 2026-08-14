Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazide yürüttüğü müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Çıralı Mahallesi'ndeki yangına ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece boyunca karadan müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının söndürülmesi için bölgede 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı görev yaptı.

Çalışmalara havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla destek verildi. Gece boyunca devam eden müdahale sonucunda alevler sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.