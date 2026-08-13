TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gannuşi mesajı: Özgür bırakılması en büyük temennimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus’ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Gannuşi’nin sağlık ekibinin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini aktaran Kurtulmuş, “Gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve Meclis eski Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin durumuna ilişkin gelişmelerin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, Gannuşi'nin sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini belirterek, ileri yaşı ve mevcut sağlık sorunları dikkate alındığında içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gannuşi'nin hayatını Tunus halkının geleceğine, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye adadığını ifade eden Kurtulmuş, baskılara, sürgüne ve hapis cezalarına rağmen inandığı değerlerden ve demokratik mücadelesinden taviz vermediğini belirtti.

Kurtulmuş, Gannuşi'nin geçiş sürecindeki demokratik tavrı, güçlü entelektüel birikimi ve fikirleriyle Tunus'ta ve uluslararası kamuoyunda geniş bir takdir kazandığını ifade etti.

Türkiye ve Tunus halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Kurtulmuş, Gannuşi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an evvel sağlığına kavuşmasını diledi.

Kurtulmuş, "Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir" dedi.