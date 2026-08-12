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14 Ağustos'ta tarihi buluşma! AK Parti 25. yılını milletle kutlayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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14 Ağustos'ta tarihi buluşma! AK Parti 25. yılını milletle kutlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek AK Parti'nin 25. Yıl Özel Mitingi'nde, partinin çeyrek asırlık siyasi hafızasının ve gelecek vizyonunun milletle buluşturulacağını açıkladı. Acar, "Gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada takip edileceğini belirten Acar, "Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek özel miting için hazırlıklar hız kazanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, organizasyonun yalnızca bir yıl dönümü programı olmayacağını vurguladı.

Acar, Başkan Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümünün parti kurulları veya milletvekilleriyle sınırlı bir davet yerine doğrudan milletle kutlanmasını istediğini belirterek, yaklaşık iki aydır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"14 AĞUSTOS'TA BULUŞACAĞIZ"

25 yıllık siyasi hafızanın özel bir kampanyayla kamuoyuna aktarıldığını belirten Acar, AK Parti'nin kuruluş dönemindeki iddiasına dikkat çekti.

Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız" dedi.

Acar, Erdoğan'ın siyasi liderliğine de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

100 BİNLERCE KİŞİ BEKLENİYOR

Ankara'daki programa yoğun katılım bekleniyor. Acar, sahnenin en az 100 bin davetlinin bulunacağı bir organizasyona göre hazırlandığını belirterek, yüz binlerce kişinin miting alanında olmasının beklendiğini söyledi.

Programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı sahne alacak. AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkıları da ilk kez senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek.

25 yıllık siyasi yolculuğu anlatan yaklaşık 20 dakikalık özel bir film de gösterilecek.

Acar, programın sonunda büyük bir dron gösterisinin gerçekleştirileceğini de açıkladı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

25 YILLIK HAFIZA TEK SAHNEDE

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan süreçte görev yapan isimlerin de programda yer alacağını belirten Acar, hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının unutulmadığını, eş zamanlı mevlit programları düzenlendiğini aktardı.

Kurucuların telefonla aranarak programa davet edildiğini söyleyen Acar, davetlilere 25. yıla özel hazırlanan AK Parti madalyonunun da hediye edileceğini bildirdi.

Ayrıca AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarının yıl yıl ele alındığı özel bir almanak hazırlanacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASI TÜM DÜNYADA TAKİP EDİLECEK"

Gözlerin çevrileceği asıl bölüm ise Başkan Erdoğan'ın konuşması olacak.

Acar, Erdoğan'ın konuşmasının yalnızca geçmiş 25 yıla değil, gelecek döneme de mesaj vereceğini belirterek, "Biz bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak" dedi.

Acar, Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin "Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için" ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğa da gönderme yapan Acar, "14 Ağustos 2001 günü yani o milletle buluşma anının başlangıcıyla bugün yine milletinin yanında olduğunu gösteren bir lider olarak konuşması tüm dünya tarafından da takip edilecektir" diye konuştu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"ASIL ŞİMDİ BAŞLIYORUZ"

AK Parti'nin 25 yıllık dönemini "fragman" olarak nitelendiren Acar, yeni döneme ilişkin iddialı mesajlar verdi.

Acar, "15 Ağustos günü artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin gelecek dönemde daha ileri taşınacağını savunan Acar, AK Parti'nin yeni hedefini ise şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye'nin artık geleceğe hazır bir Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizle, değişen dünya düzeninde Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz, Türkiye geleceğe hazır."

Acar, Erdoğan liderliğinde teşkilat ve milletle yola devam edeceklerini belirterek, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir" ifadelerini kullandı.

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