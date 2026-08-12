14 Ağustos'ta tarihi buluşma! AK Parti 25. yılını milletle kutlayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek AK Parti'nin 25. Yıl Özel Mitingi'nde, partinin çeyrek asırlık siyasi hafızasının ve gelecek vizyonunun milletle buluşturulacağını açıkladı. Acar, "Gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada takip edileceğini belirten Acar, "Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak" ifadelerini kullandı.
AK Parti, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek özel miting için hazırlıklar hız kazanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, organizasyonun yalnızca bir yıl dönümü programı olmayacağını vurguladı.
Acar, Başkan Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümünün parti kurulları veya milletvekilleriyle sınırlı bir davet yerine doğrudan milletle kutlanmasını istediğini belirterek, yaklaşık iki aydır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"14 AĞUSTOS'TA BULUŞACAĞIZ"
25 yıllık siyasi hafızanın özel bir kampanyayla kamuoyuna aktarıldığını belirten Acar, AK Parti'nin kuruluş dönemindeki iddiasına dikkat çekti.
Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız" dedi.
Acar, Erdoğan'ın siyasi liderliğine de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği" ifadelerini kullandı.
100 BİNLERCE KİŞİ BEKLENİYOR
Ankara'daki programa yoğun katılım bekleniyor. Acar, sahnenin en az 100 bin davetlinin bulunacağı bir organizasyona göre hazırlandığını belirterek, yüz binlerce kişinin miting alanında olmasının beklendiğini söyledi.
Programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı sahne alacak. AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkıları da ilk kez senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek.
25 yıllık siyasi yolculuğu anlatan yaklaşık 20 dakikalık özel bir film de gösterilecek.
Acar, programın sonunda büyük bir dron gösterisinin gerçekleştirileceğini de açıkladı.
25 YILLIK HAFIZA TEK SAHNEDE
AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan süreçte görev yapan isimlerin de programda yer alacağını belirten Acar, hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının unutulmadığını, eş zamanlı mevlit programları düzenlendiğini aktardı.
Kurucuların telefonla aranarak programa davet edildiğini söyleyen Acar, davetlilere 25. yıla özel hazırlanan AK Parti madalyonunun da hediye edileceğini bildirdi.
Ayrıca AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarının yıl yıl ele alındığı özel bir almanak hazırlanacak.