14 Ağustos'ta tarihi buluşma! AK Parti 25. yılını milletle kutlayacak

AK Parti, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek özel miting için hazırlıklar hız kazanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, organizasyonun yalnızca bir yıl dönümü programı olmayacağını vurguladı.

Acar, Başkan Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümünün parti kurulları veya milletvekilleriyle sınırlı bir davet yerine doğrudan milletle kutlanmasını istediğini belirterek, yaklaşık iki aydır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"14 AĞUSTOS'TA BULUŞACAĞIZ"

25 yıllık siyasi hafızanın özel bir kampanyayla kamuoyuna aktarıldığını belirten Acar, AK Parti'nin kuruluş dönemindeki iddiasına dikkat çekti.

Acar, "AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız" dedi.

Acar, Erdoğan'ın siyasi liderliğine de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği" ifadelerini kullandı.