CHP Milletvekili Yazgan hakkında cinsel taciz iddiasına fezleke hazırlanacak! Kadınla birlikte olmak istediğini söyledi: Dayak yediği anlar ahaber.com.tr'de

Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Yazgan’ın darp edildiği olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde kavganın, milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğine” ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını beyan etti. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı olay anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca tahkikat yaparak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

Skandal olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. DARP EDİLEN CHP MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi. "KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" İDDİASI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadelerinin alınmasına başlandı.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre, şüpheliler ifadelerinde doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde bir araya gelerek balkonda alkol aldıklarını ve sohbet ettiklerini anlattı. Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.