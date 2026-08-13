Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Menzile ulaşması hayati önemde

Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için görevlerini vazife eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimiz bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte bereketli ömürler diliyorum.

Bugün subay ve astsubaylarımız da bu zincirin son halkasıdır. Modern ve kaliteli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla tamamlayan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.