Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Menzile ulaşması hayati önemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan "Dünya savunma sanayimiz imrenerek bakıyor. Yeni sistemin kutup başıyız" diyerek net bir mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren herkese teşekkür eden Erdoğan "Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için görevlerini vazife eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimiz bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum.
Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte bereketli ömürler diliyorum.
Bugün subay ve astsubaylarımız da bu zincirin son halkasıdır. Modern ve kaliteli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla tamamlayan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.
Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum.
Modern kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla tamamlayan genç kardeşlerimiiz tebrik ediyorum.
Sizler bu milletin evlatlarısınız. Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
(Terörsüz Türkiye) Üç gün önce, Gazi Meclisimizde, 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz.
Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere, teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum.
Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir.
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