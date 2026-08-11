Bilal Erdoğan, gençlere eğitim diplomasisinin küresel rolünü anlattı

Bosphorus Diplomasi Forumu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı (Foto: Ahaber.com.tr)

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Panelde eğitim diplomasisinin kültürler arası etkileşime, karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve farklı coğrafyalardan gençlerin ortak bir zeminde buluşmasına sunduğu katkılar ele alındı.



"TÜRKİYE BUGÜN DÜNYADA EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA."

Türkiye'de şu anda 350 bine yakın uluslararası öğrenci olduğunu dile getiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Eğitim diplomasisi dediğimiz zaman, dünyada çok ciddi hareketlilik kazanan, her geçen sene akademik hareketlilikten bahsediyoruz. Bunu bir seviye üzerinde bilim diplomasisi olarak adlandırabiliriz. Bilim diplomasisi dediğimiz zaman işin içine artık yapılan ortak teknolojik çalışmalar, araştırmalar, kurumlar arası ilişkiler ve irtibatlar da dâhil olmuş oluyor. Ama şu anda 30 milletten misafirin olduğu bir Genç Diplomasi Derneği Forumu'nda aslında eğitim diplomasisinin bir yüzünü de görmüş oluyoruz. Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye hem misafirperverliğiyle hem refah seviyesiyle hem de üniversitelerinin, eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi memnuniyet bırakan bir ülke. Bizim vakıf çalışmalarımızda, uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerimizde ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde bu memnuniyeti görebiliyoruz. Türkiye'nin dünyada farklı bir şekilde çerçevelenmeye çalışıldığını, özellikle Batı medyaları tarafından, düşünürsek maalesef bu durum Türkiye'nin doğru tanınmasında büyük bir engel teşkil ediyor." dedi.



"YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLACAKLAR"

Türkiye'nin eğitim kalitesinin yurtdışından gelen öğrencilerde yüksek memnuniyet bıraktığını söyleyen Erdoğan, "Öbür tarafta, FETÖ gibi hain yapılanmaların yurt dışında Türkiye aleyhine yaptığı çalışmaları da biliyoruz elbette. Bunlar dikkate alındığı zaman, Türkiye'ye gelen 350 bin öğrencinin ve bunlara eklenen her yıl yeni 150 bin öğrencinin olduğunu düşünürsek, dünyada Türkiye'nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünmemiz lazım. Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarına da inanıyorum. Türkiye üniversitelerinin ve eğitim kurumlarının kalitesiyle yurtdışından gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke. Onun için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencileri sadece Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan birer misafir olarak düşünmemek lazım. Ki sadece o açıdan bakacak olursak bile Türkiye'de bir yılını veyahut da on ayını geçiren bir uluslararası öğrenci, ortalama bir turistin bıraktığı dövizin en az on katını ülkemize bırakıyor." ifadelerini kullandı.