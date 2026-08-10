Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına bir ay kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Riskli ürünler laboratuvarlarda test edilirken güvensiz olduğu belirlenen ürünler toplatılacak, imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla harekete geçti. Ülke genelinde kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri ve fiyat etiketlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünler inceleniyor. Okul kıyafetleri ise yasaklı veya kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlar bakımından kontrol ediliyor.

RİSKLİ ÜRÜNLER LABORATUVARDA TEST EDİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetimlerin kapsamına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, Ticaret Bakanlığımızca öğrencilerimizin sağlık ve güvenliği ile tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri; yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından incelenmektedir. Tehlikeli ve riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulurken, etiket ve tüketiciyi bilgilendirme bilgileri de kontrol edilmektedir. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılacak, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacaktır. Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, gubis.ticaret.gov.tr adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir."

GÜVENSİZ ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Yapılan kontrollerde tehlikeli veya riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlara gönderilecek. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak ve ürünler toplatılacak.

İlgili imalatçı ve ithalatçılar hakkında idari yaptırım uygulanacak. Güvensiz bulunan ürünlere ilişkin bilgiler de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tüketicilerin erişimine açılacak.

FİYAT ETİKETLERİ DE MERCEK ALTINDA

Bakanlık, ürün güvenliğinin yanı sıra okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerdeki fiyat etiketlerini de denetliyor.

Açıklamada, tüketicilerin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

"Vatandaşlarımızın, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmeleri önem taşımaktadır. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işareti kontrol edilmelidir. Çocuk kıyafetlerinde ise Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."

VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Velilerin kırtasiye alışverişi sırasında şu bilgileri kontrol etmesi gerekiyor: