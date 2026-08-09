Plajlara düzenleme! Vatandaşın kıyılara erişimi için önemli adım

9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

PROTOKOL İLE KİRAYA VERİLECEK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.

Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.