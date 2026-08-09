Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a tehditler savuran şahıs gözaltında!

İstanbul Çengelköy Polis Evi önünde çektiği videoda Başkan Erdoğan'ı tehdit eden şahıs için harekete geçildi. Sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.