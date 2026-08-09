Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a tehditler savuran şahıs gözaltında!
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İstanbul Çengelköy Polis Evi önünde çektiği videoda Başkan Erdoğan'ı tehdit eden şahıs için harekete geçildi. Sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Çengelköy Polis Evi önünde çektiği videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şüpheli hakkında polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; bir şahsın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi.
Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.