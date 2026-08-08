Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik
Kütahya'da buğday tarlasında başlayarak rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Alevlerle mücadeleye 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personel katıldı.
Kütahya'da buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu.
Yangın, Kütahya-Gediz kara yolunun 30'uncu kilometresinde saat 12.00 sıralarında çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA ULAŞTI
Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla genişledi. Alevlerin ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.
150 PERSONEL ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
Yangını kontrol altına alma çalışmalarına yaklaşık 150 personel katıldı. Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucunda yangın, daha fazla büyümeden yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.
Yangının tamamen söndürüldüğü açıklanmazken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.