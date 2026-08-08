Kütahya'da buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA ULAŞTI

Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla genişledi. Alevlerin ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.