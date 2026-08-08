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Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik

Kütahya'da buğday tarlasında başlayarak rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Alevlerle mücadeleye 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personel katıldı.

Kütahya'da buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu.

Yangın, Kütahya-Gediz kara yolunun 30'uncu kilometresinde saat 12.00 sıralarında çıktı.

Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik - 1

RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANA ULAŞTI

Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla genişledi. Alevlerin ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik - 2

150 PERSONEL ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına yaklaşık 150 personel katıldı. Havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucunda yangın, daha fazla büyümeden yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürüldüğü açıklanmazken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik - 3

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yangından etkilenen alanın büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışması başlatıldı. Yanan tarım ve orman alanının büyüklüğüne ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Yangın ve müdahale çalışmaları nedeniyle Kütahya-Gediz kara yolunun Kütahya yönündeki trafik akışı zaman zaman kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşımın tamamen durdurulmadığı, ekiplerin güvenlik önlemleri altında araç geçişlerine kontrollü şekilde izin verdiği belirtildi.

Kütahya'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altında: 3 helikopter, 20 kara aracı ve yaklaşık 150 personelle seferberlik - 4

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri, buğday tarlasında başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Jandarmanın incelemesi ile soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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