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Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi

Çekmeköy’de temel kazısı devam eden inşaatın istinat duvarı çökünce bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Kısmi toprak kaymasının ardından binada yaşayan 32 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının çökmesi ve kısmi toprak kayması yaşanması üzerine bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi - 1

Olay, 7 Ağustos saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki çökme sırasında panik yaşayan bina sakinleri hızla sokağa çıktı.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi - 2

İSTİNAT DUVARI HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇÖKTÜ

Temel kazı çalışmaları devam eden inşaatın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte inşaat alanında kısmi toprak kayması yaşandı. Gürültüyü duyan ve olası tehlikeden endişe eden apartman sakinleri binayı terk etti.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi - 3

EKİPLER SOKAĞI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yeni bir çökme yaşanması ihtimaline karşı inşaat alanı ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bitişikteki 5 katlı binada da risk değerlendirmesi yapıldı.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi - 4

32 KİŞİ TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

İncelemelerin ardından olası bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla binanın boşaltılmasına karar verildi.

Apartmanda yaşayan 32 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Tahliye edilen bina sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği öğrenildi.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi - 5

ONARIM TAMAMLANMADAN DÖNÜŞ YOK

Apartman sakinlerinin evlerine dönüşü, istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak kontrole göre belirlenecek.

Ekiplerin inşaat alanındaki çalışmaları devam ederken istinat duvarının neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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