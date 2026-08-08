Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi
Çekmeköy’de temel kazısı devam eden inşaatın istinat duvarı çökünce bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Kısmi toprak kaymasının ardından binada yaşayan 32 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Çekmeköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının çökmesi ve kısmi toprak kayması yaşanması üzerine bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay, 7 Ağustos saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki çökme sırasında panik yaşayan bina sakinleri hızla sokağa çıktı.
İSTİNAT DUVARI HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇÖKTÜ
Temel kazı çalışmaları devam eden inşaatın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Duvarın yıkılmasıyla birlikte inşaat alanında kısmi toprak kayması yaşandı. Gürültüyü duyan ve olası tehlikeden endişe eden apartman sakinleri binayı terk etti.