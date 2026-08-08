İstanbul Çekmeköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının çökmesi ve kısmi toprak kayması yaşanması üzerine bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İSTİNAT DUVARI HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇÖKTÜ

Temel kazı çalışmaları devam eden inşaatın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte inşaat alanında kısmi toprak kayması yaşandı. Gürültüyü duyan ve olası tehlikeden endişe eden apartman sakinleri binayı terk etti.