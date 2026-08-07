Çiftçi'nin diğer oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılarak 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit edilen, diğer oğlu dağda bulunan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu olduğunu söyledi.

Yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum"