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Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum”

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır Anneleri, 12 maddelik çerçeve yasayla çocuklarına kavuşmayı umut ediyor. Evlat nöbetindeki 80 aileden Necibe Çiftçi, “Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum” dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da sürdürdüğü evlat nöbetinde umutlu bekleyiş devam ediyor. Eylemdeki 80 aile, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle dağdaki çocuklarından gelecek iyi habere odaklandı.

Diyarbakır Anneleri, 12 maddeden oluşan çerçeve yasa kapsamında çocuklarının geri dönmesini beklediklerini anlattı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclise gelirken, ailelerin gözü evlatlarının döneceği kapıya çevrildi.

Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum” - 1

BU YASA UMUDUMUZ OLDU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek evlat nöbetine katılan Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü.

Çiftçi'nin diğer oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılarak 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit edilen, diğer oğlu dağda bulunan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu olduğunu söyledi.

Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum” - 2

Yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum"

Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum” - 3

AİLELERİN GÖZÜ KAPIDA

Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ da yaklaşık 10 yıldır dağdaki oğlu Ramazan'a kavuşmak için mücadele veriyor.

Çerçeve yasayla evladına kavuşacağı günü bekleyen Üçdağ, düzenleme sayesinde evlat hasreti çeken annelerin özleminin sona ereceğine inandığını belirterek ailelerin gözlerinin kapıda olduğunu söyledi.

Kızı Songül için 10 yıldır mücadele eden Fatma Akkuş ise ailelere bu günleri yaşatan devlete teşekkür etti. Akkuş, kızına kavuşacağı günü heyecanla beklediğini ifade etti.

Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum” - 4

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'daki evlat nöbetini başlatan annelerden biri olan ve oğlunu örgütten kurtaran Ayşegül Biçer, sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını belirtti.

Biçer, şunları söyledi:

"Türkiye, milletimizin sağduyusu, devletimizin kararlılığı ve kardeşlik hukukuna olan bağlılığı sayesinde bu tarihi süreci başarıyla tamamlayacaktır. Kazanan hiçbir siyasi görüş değil, kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan anneler olacaktır."

ARTIK KİMSE AĞLAMAYACAK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çerçeve yasayla binlerce yıllık kardeşliğin sağlam temeller üzerine kurulacağını belirterek annelerin artık ağlamayacağını söyledi.

Ataman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

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