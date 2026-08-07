Diyarbakır Annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak: “Artık ‘Anne geliyorum’ diye bir telefon bekliyorum”
Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır Anneleri, 12 maddelik çerçeve yasayla çocuklarına kavuşmayı umut ediyor. Evlat nöbetindeki 80 aileden Necibe Çiftçi, “Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum” dedi.
Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da sürdürdüğü evlat nöbetinde umutlu bekleyiş devam ediyor. Eylemdeki 80 aile, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle dağdaki çocuklarından gelecek iyi habere odaklandı.
Diyarbakır Anneleri, 12 maddeden oluşan çerçeve yasa kapsamında çocuklarının geri dönmesini beklediklerini anlattı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclise gelirken, ailelerin gözü evlatlarının döneceği kapıya çevrildi.
BU YASA UMUDUMUZ OLDU
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek evlat nöbetine katılan Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü.
Çiftçi'nin diğer oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılarak 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit edilen, diğer oğlu dağda bulunan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu olduğunu söyledi.
Yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum"