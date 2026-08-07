Filistin Posta İdaresi, PTT AŞ'nin IPS yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüklerin karşılanmasına destek olarak Filistin'in uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlaması dolayısıyla PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu desteğin Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasının somut bir yansıması olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderildiğini açıkladı. Uraloğlu, Filistin Posta İdaresinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından sunulan Uluslararası Posta Sistemi (IPS) hizmetine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine PTT AŞ tarafından destek sağlandığını belirtti.



"ULUSLARARASI POSTA HİZMETLERİNİN DEVAMINA KATKI SAĞLADIK"



Bakan Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye gönderilen teşekkür mektubu da ülkemizin Filistin halkıyla sergilediği dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi posta hizmetlerinde de Filistin'in yanında olmaya devam ettiğini belirterek, PTT AŞ'nin uluslararası sorumluluklarını dayanışma anlayışıyla yerine getirdiğini ifade etti.



FİLİSTİN EVRENSEL POSTA HARİTASINDA YERİNİ KORUYABİLECEK



Filistin Posta İdaresi Genel Müdürü Shadi Zaghab imzasıyla gönderilen mektupta, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali koşullar nedeniyle karşılanmasında güçlük yaşanan IPS sistem kullanımına ilişkin yükümlülüklerin PTT AŞ tarafından üstlenilmesinden dolayı teşekkür edildi.



Mektupta, söz konusu desteğin Filistin Posta İdaresinin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve uluslararası posta sistemindeki yerini koruyabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken "Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek, evrensel posta haritası içinde yerini koruyabilecek ve halklarımız ile dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara posta hizmetlerini sunabilecektir." ifadelerine yer verildi.